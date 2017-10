Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum wurde New Horizons keine "Golden Record" mitgegeben wie den Voyager-Sonden? Die goldene Schallplatte an Bord der beiden Voyager-Sonden enthält Bilder und Tonaufnahmen von der Erde und würde einem Finder einen kleinen Eindruck von unserem Heimatplaneten und seinen Bewohnern vermitteln. Man hatte wohl tatsächlich kurz diskutiert, auch der Pluto-Sonde New Horizons einen solchen "Gruß von der Erde" mitzugeben. Denn auch diese Sonde wird unser Sonnensystem verlassen. Alan Stern, der verantwortliche Wissenschaftler für New Horizons, soll dann aber darauf bestanden zu haben, sich auf die wissenschaftliche Mission zu konzentrieren und sich nicht durch die Diskussion, die mit einer solchen Botschaft von der Erde verbunden wäre, ablenken zu lassen. Schließlich hatte er nur ein kleines Team zur Verfügung, das die Mission vergleichsweise schnell startbereit bekommen musste. Zuvor waren bereits zahlreiche Pluto-Mission wieder gestrichen worden. Dies sollte New Horizons nicht passieren. Es gab allerdings erst kürzlich den Vorschlag, zumindest eine Botschaft im Speicher der Sonde zu hinterlassen, sobald nach Abschluss der Mission alle Daten aus dem Speicher zur Erde übertragen sind. Eine Spendensammlung dafür hatte jedoch nicht ausreichend Unterstützer gefunden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.