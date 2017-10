Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wo fliegt die Sonde New Horizons jetzt hin? Nach dem erfolgreichen Vorüberflug von New Horizons an Pluto hat die NASA dem New-Horizons-Team eine Verlängerung der Mission genehmigt: Am 1. Januar 2019 wird die Sonde in einem Abstand von nur 3000 Kilometern am Kuipergürtel-Objekt 2014 MU69 vorüberfliegen. Das Ziel war 2014 mithilfe des Weltraumteleskops Hubble aufgespürt worden: Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.