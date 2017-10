Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum sind die Voyager-Sonden damals nicht auch bei Pluto vorbeigeflogen? Weil das nicht möglich war: Durch eine besonders günstige Stellung der Planeten konnte die Sonde Voyager 2 mithilfe von Vorbeischwungmanövern nach Jupiter auch Saturn, Uranus und schließlich Neptun erreichen. Um anschließend auch Pluto ansteuern zu können, hätte sich der (damals noch) Planet aber an der richtigen Stelle auf seiner Bahn befinden müssen. Dies tat er allerdings nicht. Schon der Vorüberflug an Uranus und Neptun war ein Teil der Mission, den man ursprünglich nicht geplant hatte: Die Sonde war gar nicht für eine so lange Betriebsdauer ausgelegt. Die Sonde Voyager 1 hatte schon wegen eines Vorüberflugs am Saturnmond Titan die Ebene der Planeten des Sonnensystems verlassen und hat schon dadurch Pluto nicht erreichen können. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.