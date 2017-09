Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum baut man nicht Raumschiffe mit rotierenden Komponenten, um die Schwerkraft zu simulieren? Man sieht es immer wieder in (realistischeren) Science-Fiction-Filmen: Raumschiffe, in denen es Bereiche gibt, die langsam rotieren, um so für die Besatzung im Inneren die Schwerkraft zu simulieren. Was vom Konzept her aber so einfach erscheint, erfordert einiges an technischem Aufwand: Die Konstruktion müsste deutlich größer als herkömmliche Raumschiffe und auch vergleichsweise stabil sein, um entsprechend beschleunigt werden zu können. Man müsste ein solches Raumschiff zudem aufwendig im All montieren und der Transport der benötigten Materialien würde sehr teuer. Solange es dafür keine neuen Ideen und Lösungen gibt, ist es erheblich günstiger, Astronauten im All regelmäßig auf speziellen Geräten trainieren zu lassen, um den Folgen der Schwerelosigkeit entgegenzuwirken. Immerhin haben Astronauten schon problemlos für ein Jahr auf der Internationalen Raumstation ISS gearbeitet - länger würde eine Reise zum Mars auch nicht dauern. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.