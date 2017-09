Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wann gibt es definitiv die nächste bemannte Mondmission? Das lässt sich kaum beantworten. Die NASA hatte zu Beginn dieses Jahrhunderts geplant, eine bemannte Mondmission als Vorbereitung für eine bemannte Marsmission durchzuführen, die bis etwa 2030 realisiert werden sollte, dann diesen Plan aber verworfen. Aktuell will man lieber einen Asteroiden ansteuern und anschließend zum Mars fliegen - ohne vorherige Mondmission. Ob diese Pläne aber auch unter der neuen Regierung bestand haben werden, bleibt abzuwarten. Eventuell werden die Mondpläne wieder hervorgeholt und in abgewandelter Form doch noch realisiert. Auch die europäische Weltraumagentur ESA hat inzwischen ein Auge auf den Mond geworfen. Schließlich sollte man die Chinesen nicht vergessen, die mit einer eigenen Raumstation und einem Mondprogramm in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht haben. Doch ob und wann aus all diesen Überlegungen konkrete Pläne und schließlich tatsächliche Missionen werden, lässt sich aus heutiger Sicht kaum beurteilen. Insbesondere ob eine bemannte Mission noch im kommenden Jahrzehnt durchgeführt werden kann, erscheint umso fraglicher, je länger noch keine konkreten Vorbereitungen dafür beginnen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.