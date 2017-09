Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie weit reicht der gravitative Einfluss der Sonne? Eine feste Grenze, bei der der Einfluss unserer Sonne plötzlich null wird, gibt es nicht. Die Anziehungskraft der Sonne wird mit zunehmender Entfernung nur immer geringer und der Einfluss anderer Sterne in der Umgebung größer. Die Objekte der Oortschen Wolke, die vermutlich bis in eine Entfernung von mehr als einem Lichtjahr von der Sonne reicht, gelten als entfernteste Objekte, die noch gravitativ an die Sonne gebunden sind. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.