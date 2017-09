Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie viele Jahre würde eine Raumsonde bis zum sonnennächsten Stern brauchen? Alpha Centauri ist das unserer Sonne am nächsten gelegene Sternsystem. Es ist allerdings noch immer rund 4,3 Lichtjahre von der Erde entfernt, also über 40 Billionen Kilometer. Die Sonde New Horizons, die derzeit auf dem Weg zum Zwergplaneten Pluto ist, entfernt sich von der Sonne mit einer Geschwindigkeit von rund 15 Kilometern pro Sekunde. Für die Strecke nach Alpha Centauri würde sie mit dieser Geschwindigkeit knapp 86.000 Jahre benötigen. Selbst bei der zehnfachen Geschwindigkeit wären es noch immer mehr als 8000 Jahre. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.