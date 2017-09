Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es auf dem Mars Vulkanismus? Früher, also vor vielleicht 3,5 Milliarden Jahren, gab es auf dem Mars definitiv Vulkanismus, findet man doch auf dem Roten Planeten mit dem Olympus Mons auch den größten Vulkan im Sonnensystem. Wie lange es allerdings aktive Vulkane gab, ist Gegenstand aktueller Forschung: So ergab die Auswertung von Bildern des Mars Reconnaissance Orbiter, dass offenbar noch vor 200 bis 400 Millionen Jahren Vulkane auf dem Mars aktiv gewesen sein könnten (siehe: Mars: Junge Vulkane in Coprates Chasma vom 13. Juli 2017). Diskutiert wurde auch, ob die Vulkane auf dem Mars heute wirklich erloschen sind, oder vielleicht nur "ruhen". Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.