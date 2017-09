Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hat der ExoMars Trace Gas Orbiter schon interessante Daten geliefert? Nach dem Einschwenken in den Marsorbit wurden die Instrumente des ExoMars Trace Gas Orbiter kurz testweise aktiviert. Das Ergebnis war, und dies ist schon interessant, dass sie offenbar fehlerfrei arbeiten. Gegenwärtig befindet sich die Sonde allerdings noch in einer über einjährigen Phase, in der der endgültige Orbit erreicht werden soll. Der Beginn der Wissenschaftsmission ist dann für März 2018 geplant. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.