Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre es möglich, Merkur zu kolonisieren? Die Frage ist natürlich, was in diesem Fall "möglich" heißen soll. Sicher ist, dass Merkur kein attraktives Ziel für eine Kolonisierung ist: Aufgrund der Nähe zur Sonne sind die Temperaturunterschiede auf Merkur zwischen Tag- und Nachtseite extrem. Es fehlt eine schützende Atmosphäre und der Planet ist - im Vergleich etwa zum Mars - schwer zu erreichen. Ein Magnetfeld hat der Planet zwar, dieses ist allerdings deutlich schwächer, als das Magnetfeld der Erde. Merkur ist also kein Ziel, das einem sofort für eine Kolonisierung einfallen würde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.