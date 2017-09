Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird New Horizons die Voyager-Sonden "überholen"? Nein, das wird der Plutosonde New Horizons nicht gelingen - und dies aus einem einfachen Grund: Die beiden Voyager-Sonden sind schneller. Voyager 1 entfernt sich mit einer Geschwindigkeit von 16,988 Kilometern pro Sekunde von der Sonne, bei Voyager 2 sind es 15,356, bei New Horizons aber "nur" 14,214 Kilometer pro Sekunde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.