Könnte Planet Neun durch Planetenmigration aus dem inneren Sonnensystem geschleudert worden sein und gibt es dazu Simulationen? Als "Planet Neun" bezeichnet man einen vermuteten Planeten im äußeren Sonnensystem, auf dessen Existenz einige Astronomen aus den Bahnen bestimmter anderer Objekte im äußeren Sonnensystem geschlossen haben. Er wurde bislang allerdings nicht beobachtet. Trotzdem haben sich Astronomen natürlich schon Gedanken darüber gemacht, wo dieser Planet entstanden und wie er auf seine vermutetete Umlaufbahn gelangt sein könnte. In Erwägung gezogen wurden dabei etwa der Einfang des Planeten von einem vorüberziehenden anderen Stern oder auch die Entstehung in etwa der gleichen Region wie Saturn und Jupiter und die anschließende Wanderung in den Außenbezirk. Alle Szenarien, die Astronomen mit Simulationen durchgespielt haben, erscheinen allerdings nicht sehr wahrscheinlich (siehe: Planet Neun: Der Planet, den es nicht geben sollte vom 4. Mai 2016). Mehr Hinweise auf den Ursprung von Planet Neun wird es wohl erst geben, wenn man den Planeten auch tatsächlich entdeckt hat.