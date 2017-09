Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es in der Andromedagalaxie Planeten? Das ist sehr wahrscheinlich, da Astromomen keinen Grund kennen, warum die Prozesse zur Entstehung von Planeten, die offenbar in unserer Milchstraße ablaufen, nicht auch in unser Nachbargalaxie ablaufen sollten. Allerdings ist es gegenwärtig nicht möglich mit den gängigen Methoden zum Aufspüren von Planeten (etwa der Transit- und Radialgeschwindigkeitsmethode) auch in dieser Entfernung nach Planeten zu suchen. 2009 glauben Astronomen aber ein sogenanntes Microlensing-Ereignis beobachtet zu haben, das auf einen umlaufenden Planeten um einen Stern der Andromedagalaxie zurückzuführen gewesen sein könnte. Eine unabhängige Bestätigung für diesen Planeten gibt es aber nicht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.