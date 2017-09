Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wer hat herausgefunden, dass die Erdachse um rund 23 Grad geneigt ist und wie? Dass die Achse, um die sich die Erde dreht, in Bezug auf die Umlaufebene von Erde und Sonne geneigt ist, ist schon recht lange bekannt: Die ersten Messungen, von denen man weiß, stammen vom chinesischen Astronomen Chou Li etwa 1100 Jahre vor Christus. Rund 750 Jahre später machten dann auch griechische Wissenschaftler entsprechende Messungen. Man verwendete dazu in der damaligen Zeit sogenannte Gnomone oder Schattenzeiger. Es handelte sich dabei um Stäbe, die man senkrecht in den Boden steckte. Zum Zeitpunkt der Sonnenwenden im Sommer und Winter bestimmte man die Länge ihrer Schatten und konnte, mit ein wenig Rechnen, so die Neigung der Erdachse ermitteln. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.