Hat der Asteroid Florence einen Mond? Der Asteroid 3122 Florence passierte am vergangenen Freitag die Erde in einem Abstand von 7 Millionen Kilometern. Dabei wurde er nicht nur von zahlreichen Amateurastronomen mit optischen Teleskopen ins Visier genommen, sondern auch von großen Radarantennen. Diese bestätigten zunächst den vermuteten Durchmesser des Asteroiden von rund 4,5 Kilometern und eine Rotationsperiode des Brockens von 2,4 Stunden. Bei den Beobachtungen mit der 70-Meter-Radioschüssel in Goldstone in Kalifornien wurden zudem zwei kleine Monde entdeckt, die Florence begleiten. Sie dürften einen Durchmesser von 100 bis 300 Metern haben. Florence ist erst der dritte "Triple-Asteroid" unter den erdnahen Asteroiden. Insgesamt kennt man inzwischen 60 erdnahe Asteroiden mit Monden.