Ist der Einschlag eines Asteroiden in der Regel seine erste Annäherung an die Erdbahn oder begleitet er uns zuvor schon seit längerem? Da die Erfassung von erdnahen Asteroiden eine relativ neue Disziplin ist und es in den letzten Jahren und Jahrzehnten zum Glück keine größeren Einschläge gab, kann man hier nur eine allgemeine Antwort geben: Erdnahe Asteroiden umrunde die Sonne in der Regel auf Bahnen, die der Erdbahn sehr ähnlich sind und diese auch kreuzen können. Viele der Brocken, die uns in den letzten Jahren vergleichsweise nahe gekommen sind, dürften sich daher schon seit längerer Zeit auf ihrer Bahn befinden und höchstens durch nahe Passagen an Planeten davon abgelenkt werden. Das normale Szenario wird also sein, dass ein Asteroid, der auf der Erde einschlägt, nicht das erste Mal in die Nähe der Erde gekommen ist - es sei denn, es handelt sich um einen gerade frisch abgelenkten Brocken. Aus diesem Grund versuchen Astronomen auch einen möglichst kompletten Katalog der erdnahen Objekte zu erstellen. So lässt sich nämlich berechnen, ob einer dieser Brocken irgendwann einmal auf Kollisionskurs mit der Erde geraten könnte. Entdeckt man eine mögliche Kollision früh genug, würde nur eine kleine Ablenkung des Asteroiden ausreichen, um die Erde aus der "Schusslinie" zu bekommen.