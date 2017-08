Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte der Merkur der Überrest eines heißen Jupiters sein, der sein Gas durch die Nähe zur Sonne verloren hat? Als "Heiße Jupiter" bezeichnen Astronomen Gasplaneten, die ihren Zentralstern in einem äußerst geringen Abstand umrunden. Man hat diese bereits in großer Zahl um andere Sterne entdeckt, in unserem Sonnensystem gibt es solche "Heißen Jupiter" aber nicht. Könnte also vielleicht Merkur der Kern eines "heißen Jupiter" sein? Astronomen halten dies für unwahrscheinlich. Allerdings ist es durchaus möglich, dass Merkur früher einmal deutlich größer war. Der Planet verfügt nämlich über einen ungewöhnlich großen Kern mit einem hohen Eisenanteil und es gibt Theorien, nach denen durch einen oder mehrere Einschläge in der Frühphase des Sonnensystems große Teile des Mantels von Merkur abgesprengt und ins All geschleudert wurden. Der Vorgängerplanet wäre dann allerdings kein Gasriese gewesen, sondern eher ein erdähnlicher Planet. Alternativ könnten sich die Besonderheiten von Merkur auch durch eine andere Zusammensetzung des Materials erklären, aus dem sich der Planet einst gebildet hat. Diese andere Zusammensetzung könnte dabei mit der Nähe zur Sonne zu tun haben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.