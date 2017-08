Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie würde man die Verschmelzung unserer Galaxie mit der Andromedagalaxie auf der Erde bemerken? Die Verschmelzung unserer Nachbargalaxie Andromeda mit der Milchstraße wird zu einem Zeitpunkt stattfinden, zu dem es auf der Erde sicherlich nicht mehr lebenswert ist, da unsere Sonne sich schon in der Endphase ihres nuklearen Lebens befindet. Eventuell gibt es die Erde sogar gar nicht mehr. Sieht man davon einmal ab, würde man von der Verschmelzung direkt nicht so viel mitbekommen - mit einer Ausnahme: Unser Nachthimmel dürfte sich dramatisch verändern und zunächst sehr viel spektakulärer aussehen. Das Sonnensystem könnte schließlich auch auf eine andere Umlaufbahn um das galaktische Zentrum geraten, Brocken in der Oortschen Wolke am Rand des Sonnensystems könnten durch Wechselwirkungen mit anderen Sternen abgelenkt werden und vielleicht zu einer höheren Anzahl von Kometen im inneren Sonnensystem führen. Dass es aber zu einem direkten "Treffer" zwischen einzelnen Sternen kommt, ist eher unwahrscheinlich. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.