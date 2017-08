Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Müsste die Erde wegen der gebundenen Rotation nicht am Mondhimmel still stehen? Ja, das tut sie für einen Astronauten auf der Mondoberfläche auch. Ein "Erdaufgang" ist nur dann zu beobachten, wenn man sich in einem Raumschiff befindet, das um den Mond kreist. Man sieht natürlich, wie sich die Erde um die eigene Achse dreht und sich die Beleuchtungsverhältnisse im Laufe eines Monats ändern, sie also unterschiedliche Phasen zeigt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.