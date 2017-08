Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie oft ist die Sonne bislang um das Zentrum der Milchstraße rotiert? Unsere Sonne benötigt für einen Umlauf um das Zentrum der Milchstraße rund 237 Millionen Jahre. Bei einem Alter der Sonne von etwa 4,5 Milliarden Jahren hat sie also bislang rund 19 Mal das Zentrum umkreist. Ihr nukleares Leben beendet sie in grob acht Milliarden Jahren als Weißer Zwerg. In dieser Zeit könnte sie das Zentrum der Milchstraße noch mehr als 30 Mal umrunden - wenn nichts dazwischen kommt. Davon gehen die Astronomen allerdings aus: Durch die Kollision und Verschmelzung von Milchstraße und Andromeda in einigen Milliarden Jahren dürfte sich auch die Umlaufbahn der Sonne verändern. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.