Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange braucht das Licht von einem Ende der Milchstraße bis zum anderen? Da Entfernungen im All meist in Lichtjahren (oder auch in Parsec, entsprechend 3,26 Lichtjahren) angegeben werden, lässt sich die Frage leicht beantworten: Unsere Milchstraße hat einen Durchmesser von etwa 100.000 Lichtjahren, das Licht benötigt dafür also 100.000 Jahre. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.