Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Besitzt die ISS eine Rettungskapsel, in der alle Besatzungsmitglieder Platz finden würden? Nein. Eine Rettungskapsel, die nur zu diesem Zweck an die Internationale Raumstation ISS angebracht ist, gibt es nicht. Sie war ursprünglich einmal geplant, die Entwicklung wurde dann aber eingestellt. Stattdessen sind aber ständig zwei Sojus-Raumkapseln an der ISS angedockt, in jeder haben drei Besatzungsmitglieder Platz, so dass die ISS zu jeder Zeit evakuiert werden könnte, ohne dass man ein Besatzungsmitglied zurücklassen müsste. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.