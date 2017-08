Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Handelt es sich bei den dunklen Wolken, die man auf Bildern von Nebeln sieht, um Dunkle Materie? Nein. Es handelt sich um lichtundurchlässige Staubwolken, die sich vor dem durch die Strahlung massereicher junger Sterne zum Leuchten gebrachten Gas des Nebels abzeichnen. In anderen Wellenlängenbereichen - etwa im Infraroten - kann man durch diese Staubwolken hindurchschauen und sehen, was sich dahinter oder auch in ihnen verbirgt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.