Wäre es möglich, unseren Atommüll zur Sonne zu schießen? Möglich ist das vermutlich schon, nur alles andere als praktikabel: Zunächst müsste man den Müll nämlich ins All transportieren. Bei Raketenstarts kommt es auch heute noch immer wieder zu Unfällen und niemand möchte wohl riskieren, dass eine Rakete mit hochradioaktivem Atommüll explodiert. Hinzu kommt, dass es gar nicht so einfach ist, eine Sonde direkt in die Sonne zu schießen: Es ist ein sehr starker Antrieb nötig, damit der "Müllfrachter" nicht einfach auf eine Umlaufbahn um die Sonne gerät und damit die Gefahr besteht, dass er irgendwann wieder auf die Erde trifft. Von der großen Anzahl von Raketen, die man benötigen würde, um allen Atommüll auf diese Weise loszuwerden, wollen wir hier gar nicht reden.