Welche Helligkeit wird Gliese 710 beim Vorbeizug an der Sonne erreichen? Der Stern Gliese 710 wird in rund 1,3 Millionen Jahren der Sonne vergleichsweise nahe kommen, so dass er auch eisige Brocken aus der Oortschen Wolke in Richtung inneres Sonnensystem ablenken könnte. Die genaue Minimaldistanz zur Sonne ist noch etwas unsicher. Der Stern wird am irdischen Himmel aber wie ein heller Planet erscheinen. Wie hell er genau wird, hängt dann von der exakten Entfernung ab. Wie eine "zweite Sonne" wird er aber nicht aussehen.