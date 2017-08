Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann man von der Erde aus jemals die dunkle Seite des Mondes sehen? Es gibt keine "dunkle Seite" des Mondes: Wenn wir den Mond als "Neumond" sehen, also die der Erde zugewandte Seite des Mondes nicht von der Sonne beschienen wird, ist die erdabgewandte Seite voll von der Sonne beleuchtet. Der Mond befindet sich in einer sogenannten gebundenen Rotation um die Erde, er dreht sich also während eines Umlaufs um die Erde exakt einmal um die eigene Achse. Daher sieht man praktisch immer nur eine Seite unseres Begleiters. Da aber die Mondbahn um die Erde nicht genau kreisförmig ist, ändert sich die Geschwindigkeit des Mondes auf dieser Bahn. Das führt dazu, dass die "Ausrichtung" der erdzugewandten Seite nicht immer stimmt, das Bild des Mondes also ein wenig hin und her wackelt. Gleichzeitig ist die Rotationsachse des Mondes in Bezug auf die Ebene seiner Umlaufbahn um die Erde auch etwas geneigt, was auch zu leichten Schwankungen führt. Ein weiterer Effekt entsteht durch die Drehung der Erde selbst. Man fasst dies alles unter dem Begriff "Libration" zusammen. Die Libration führt dazu, dass man von der Erde aus insgesamt rund 59 Prozent der Mondoberfläche sehen kann. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.