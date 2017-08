Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hat man schon einen Stern gefunden, der sich in der Nähe der Oortschen Wolke befindet? Aktuell ist der sonnennächste Stern - und damit auch der Stern, der der Oortschen Wolke am nächsten ist - der Stern Proxima Centauri in rund 4,2 Lichtjahren Entfernung. Die Oortsche Wolke ist ein vermutetes Reservoir von Kometenkernen, das sich um unser Sonnensystem in einem Abstand von 40.000 bis etwa 150.000 Astronomische Einheiten (AE, eine Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung von der Erde zur Sonne) erstreckt. Allerdings hat man Sterne entdeckt, die unserem Sonnensystem vergleichsweise nahe kommen werden bzw. in der Vergangenheit gekommen sind: So passierte Scholz' Stern vor rund 70.000 Jahren die Sonne in einer Entfernung von 52.000 AE. In etwa 1,35 Millionen Jahren wird der Stern Gliese 710 die Sonne in einem Abstand von nur 13.000 AE passieren. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.