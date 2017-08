Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hat man die sogenannte Pioneer-Anomalie klären können? Ja, das hat man: Bei der Verfolgung der Bahnen der beiden Anfang der 1970er Jahre gestarteten Pioneer-Sonden hatte man festgestellt, dass sie offenbar leicht von der vorherberechneten Bahn abweichen. Dieses Phänomen ist als Pioneer-Anomalie bekannt. Lange hatte man gerätselt, warum das so ist und darin unter anderem auch einen Hinweis auf eine neue Physik vermutet. Inzwischen sind sich allerdings die Experten einig, dass man den wahren Grund gefunden hat: Die Radionuklidbatterie an Bord der Sonde strahlen Wärme ab. Dies geschieht aber nicht gleichmäßig, was genau zu dem beobachteten Effekt führen kann. Detaillierte Simulationen haben dies inzwischen bestätigt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.