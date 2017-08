Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Müsste es in der Milchstraße nicht mehr Braune Zwerge als normale Sterne geben? Braune Zwerge, so die Theorie der Astronomen, entstehen wie Sterne, haben dann aber nicht die Masse, um die nuklearen Fusionsprozesse in ihrem Inneren dauerhaft zu starten. Wie viele Braune Zwerge es gibt, ist schwer abzuschätzen. Man weiß, dass die Zahl der Sterne, die geboren werden, mit abnehmender Masse stark ansteigt. Die Frage ist allerdings, ob dies immer so weitergeht. Beobachtungen sind hier schwierig, da massearme Sterne und Braune Zwerge sehr lichtschwach sind. Kürzlich hat man die Sterne und Braunen Zwerge in einem Sternhaufen detailliert erfasst und darin für jeweils zehn "richtige" Sterne fünf Braune Zwerge gefunden - ein Ergebnis, zu dem man zuvor auch schon bei einem anderen Sternhaufen gekommen war. Hochgerechnet auf die Milchstraße würden sich so 25 bis 100 Milliarden Braune Zwerge ergeben. Berücksichtigt dabei sind allerdings noch nicht die sehr massearmen und damit äußerst lichtschwachen Braunen Zwerge. Es könnten also noch deutlich mehr sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.