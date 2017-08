Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es einen Planeten namens Niburu, der dieses Jahr der Erde gefährlich wird? Nein, zumindest nicht in der Realität, sondern höchstens in der Fantasie mancher Anhänger von Verschwörungstheorien und wissenschaftlich nicht haltbarer Thesen. "Niburu" oder "der zwölfte Planet" geht auf den US-Autor Zecharia Sitchin zurück, der behauptet hat, in alten sumerischen Keilschriften Hinweise auf Besucher vom Planeten Niburu gefunden zu haben. Für manche steht "Niburu" auch für einen unbekannten Planeten, der - so deren Vorhersagen - in diesem Jahrhundert mit der Erde kollidieren soll. Für beide Niburu-Versionen (oder alle ähnlichen Theorien über solche erdbedrohenden Planeten) gibt es keinerlei Beweise, die auch nur einer ersten wissenschaftlichen Prüfung standhalten würden. Der Weltuntergang durch Niburu wurde übrigens schon wiederholt für Termine in der Vergangenheit vorhergesagt, dann aber immer wieder "verschoben", als jedem klarwerden musste, dass die Vorhersage nicht haltbar ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.