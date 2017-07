Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn sich die magnetischen Pole umkehren, ändert sich dann auch etwas an der Rotation der Erde? Nein, das ist nicht zu befürchten. Das Erdmagnetfeld scheint sich tatsächlich in regelmäßigen Abständen von etwa 250.000 Jahren umzukehren. Zwar hängt die Entstehung des Magnetfelds mit der Drehung der Erde zusammen, eine Umkehr - also ein Wechsel von magnetischem Nordpol zum Südpol und umgekehrt - hat aber keinen Einfluss auf die eigentliche Rotation. Die Pole der Drehachse der Erde sind auch nicht exakt identisch mit den magnetischen Polen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.