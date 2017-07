Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie kommt die ISS auf ihre Geschwindigkeit? Die einzelnen Komponenten der Internationalen Raumstation ISS wurden mit Raumschiffen in den entsprechenden Orbit gebracht und dort montiert. Dadurch hatten sie zunächst einmal schon die Geschwindigkeit, die sie benötigen, um in diesem Anstand um die Erde zu kreisen. In einer Höhe von rund 400 Kilometern ist allerdings noch ein wenig Restatmosphäre vorhanden, weshalb die Bahn der Raumstation regelmäßig wieder angehoben werden muss. Dies geschieht in der Regel durch an die ISS angedockte Raumschiffe bzw. Raumfrachter. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.