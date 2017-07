Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnten die Kometenkerne der Oortschen Wolke auch für Kometen im Proxima-Centauri-System sorgen? Das ist eher unwahrscheinlich. Die Oortsche Wolke ist ein vermutetes Reservoir aus Kometenkernen, aus dem die langperiodischen Kometen stammen. Sie könnte sich bis in eine Entfernung von einem Lichtjahr von der Sonne erstrecken - unser nächster Nachbar, Proxima Centauri, ist rund 4,2 Lichtjahre entfernt. Langperiodische Kometen entstehen, wenn Objekte aus der Oortschen Wolken durch eine Kollision oder einen in der Nähe vorüberziehenden Stern ins innere Sonnensystem abgelenkt werden. Um einen Kometen aus der Oortschen Wolke aber so abzulenken, dass er dann auch Proxima Centauri trifft, müsste es schon recht spezielle Bedingungen geben. Die Brocken der Oortschen Wolke befinden sich ja alle noch auf einer Umlaufbahn um die Sonne, weshalb eine Ablenkung auf eine andere Bahn um die Sonne, die dann ins innere Sonnensystem führt, deutlich wahrscheinlicher ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.