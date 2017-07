Werden die Menschen aussterben, wenn die Sonne zum Roten Riesen wird?

Unsere Sonne wird sich in einigen Milliarden Jahren zu einem Roten Riesenstern aufblähen und dabei vielleicht sogar die Erde verschlucken. Und selbst wenn unserer Erde dieses Schicksal erspart bliebe, würde der Riesenstern unseren Planeten zu einer Gluthölle verwandeln. Schon deutlich früher allerdings, in wohl weniger als einer Milliarde Jahre, wird die Sonne so heiß geworden sein, dass das Wasser auf der Erde verdampft, unsere Heimat für uns Menschen also unbewohnbar wird.

Was bedeutet dies für die Menschen? Wenn wir davon ausgehen, dass es uns Menschen in unserer aktuellen Form in dieser fernen Zukunft noch gibt und wir uns bis dahin keine anderen "Stützpunkte" im All erschlossen haben, bedeutet das Ende der Erde als lebensfreundlicher Planet auch das Ende der Menschen. Betrachtet man aber einmal, wie sich das Leben in den letzten Milliarden Jahren entwickelt hat, ist kaum seriös vorherzusehen, wie das Leben aussehen wird, was sich in vielleicht 500 Millionen Jahren auf der Erde tummelt. Vermutlich wären diese Lebewesen auch in der Lage, unseren Planeten zu verlassen und ins All "auszuwandern" oder haben es längst getan.

Um die Menschheit braucht man sich also in dieser Richtung keine Sorgen zu machen. Die größte Gefahr für die Menschheit dürfte aktuell von ihr selbst ausgehen - man denke nur an Umweltverschmutzung, Klimawandel und die zahlreichen Kriege.

