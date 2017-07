Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnten die Voyager-Sonden noch Daten und Bilder zur Erde senden, wenn sie die Oortsche Wolke erreichen? Nein. Die Kameras der Voyager-Sonden sind schon lange deaktiviert, da es "da draußen" einfach nichts zu sehen gibt. Der Strom an Bord der Sonden reicht noch bis etwa Mitte des kommenden Jahrzehnts, die Oortschen Wolke, also ein Bereich aus Kometenkernen, der das Sonnensystem umgibt, werden die Sonden aber erst in einigen hundert oder gar einigen tausend Jahren erreichen (je nachdem, wo man die Grenze zur Oortschen Wolke zieht). Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.