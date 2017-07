Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist es möglich, dass die Sonne schon heißer wird, da die Sommer immer wärmer werden? Die Sonne wird in der Tat ganz allmählich heißer: Obwohl sie sich erst in einigen Milliarden Jahren zum Roten Riesen aufblähen wird, dürfte schon in unter einer Milliarde Jahren diese zunehmende Leuchtkraft dafür sorgen, dass die Erde zu heiß für flüssiges Wasser ist. Dieser Effekt hängt mit der normalen Entwicklung unseres Zentralsterns zusammen. Allerdings macht sich ein solcher Effekt erst über viele Millionen Jahre bemerkbar. Eine Erhöhung der Durchschnittstemperatur innerhalb weniger Jahrzehnte ist hingegen "hausgemacht" und eine Folge des Treibhauseffekts. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.