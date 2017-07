Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie viel Treibstoff zur korrekten Ausrichtung der Voyager-Sonden ist noch vorhanden? Für einen weiteren Betrieb müssen die beiden Voyager-Sonden nicht nur über ausreichend Strom für die Instrumente und Sender verfügen, sondern sie müssen auch in der Lage sein, ihre Hauptantenne zur Erde auszurichten, bzw. die Ausrichtung immer entsprechend anzupassen. Dazu verfügen die Voyager-Sonden über kleine Steuerdüsen. In dieser Entfernung von der Erde dürften allerdings keine großen Manöver mehr nötig sein. Die bestehenden Vorräte reichen - so die NASA - daher auch auf jeden Fall noch so lange aus, wie die Radionuklidbatterien einen Betrieb der Sonden ermöglichen werden - aktuelle Schätzungen gehen von etwa 2025 aus. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.