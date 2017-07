Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Woher kommt das Geld für die vielen neuen astronomischen Projekte? Muss die Astronomie nicht sparen? Projekte, wie das Extremely Large Telescope, das James Webb Space Telescope oder Missionen wie ExoMars sind natürlich nicht billig. Man darf allerdings nicht vergessen, dass an vielen dieser Projekte zahlreiche Länder beteiligt sind, was die Kosten für den einzelnen Partner dann etwas relativiert. Die ESA folgt bei ihrem Programm einem weit über ein Jahrzehnt reichenden Rahmenplan, in dem verschiedene Missionen unterschiedlicher Größe festgelegt sind. Um was für Missionen es sich dann handelt, wird in einem Auswahlverfahren entschieden. Dazu werden jeweils zahlreiche Missionsvorschläge eingereicht, die den zuvor festgelegten wissenschaftlichen Schwerpunkten entsprechen. Davon werden dann einige wenige ausgewählt, die dann gründlicher evaluiert werden, bis dann schließlich eine Mission für die zuvor festgelegte Startmöglichkeit übrig bleibt. Auf jedes ausgewählte Projekt kommen als zahlreiche Vorschläge, die nicht realisiert werden. Das sieht bei der NASA ganz ähnlich aus. Instrumente wie das Extremely Large Telescope der europäischen Südsternwarte ESO dürften der Wissenschaft für mehrere Jahrzehnte zur Verfügung stehen, was die hohen Gesamtkosten zusätzlich relativiert. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.