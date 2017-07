Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist ein Ereignis, welches an einem 1800 Lichtjahre entferntem Ort stattfindet, auch 1800 Jahre her? Wenn wir ein 1800 Lichtjahre entferntes Objekt beobachten, sehen wir im Prinzip ein 1800 Jahre altes Bild dieses Objektes. Grund ist die endliche Geschwindigkeit des Lichts: Schon das Bild unserer Sonne, das wir auf der Erde sehen, ist "veraltet": Das Licht benötigt für die Strecke von der Sonne zur Erde mehr als acht Minuten. Für Astronomen hat dies den Vorteil, dass sie auf diese Weise in die Vergangenheit schauen können: Beobachten sie etwa sehr weit entfernte Galaxien, bekommen sie einen Eindruck davon, wie vermutlich auch Galaxien in unserer galaktischen Umgebung vor langer Zeit einmal ausgesehen haben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.