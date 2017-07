Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann man die Raumstation ISS am nächtlichen Himmel mit bloßem Auge sehen? Mit bloßem Auge ist die Internationale Raumstation ISS als sich schnell bewegender Lichtpunkt auszumachen - allerdings nur zu bestimmten Zeiten. Die ISS, die in rund 400 Kilometern Höhe um die Erde kreist, muss dazu nämlich noch (oder schon) von der Sonne beschienen werden, während auf der Erdoberfläche schon (oder noch) Dunkelheit herrscht, also nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang. Spezielle Webseiten wie etwa Heavens Above liefern für jeden Standort genaue Daten für den Überflug und zeigen auch, wo genau man hinschauen muss, um den Lichtpunkt nicht zu verpassen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.