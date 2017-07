Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist so besonders an Helium-3? Helium-3 ist eines der beiden stabilen Isotope des Heliums. Es besteht aus zwei Protonen und einem Neutron und ist deutlich seltener als Helium-4, das "normale" Helium, das aus zwei Protonen und zwei Neutronen besteht. Helium-3 wird vor allem in der Extremtiefkühltechnik verwendet. Während die natürliche Häufigkeit von Helium-3 im Verhältnis zu Helium-4 auf der Erde im Laufe der Millionen Jahre immer weiter abnimmt, sollte es in den Gasplaneten noch das Helium-3/Helium-4-Verhältnis geben, das auch in dem Nebel vorhanden war, aus dem sich die Sonne und die Planeten einmal bildeten. Auch auf dem Mond gibt es vermutlich ein deutlich angereichertes Helium-3-Verhältnis: Grund dafür dürfte der Eintrag von Helium-3 durch den Sonnenwind über mehrere Milliarden Jahre hinweg und die Anlagerung im Regolith der Mondoberfläche sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.