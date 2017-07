Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie spricht man eigentlich Aphel aus? Das Aphel bezeichnet den sonnennächsten Punkt eines Planeten auf seiner Bahn um die Sonne. Die Erde durchlief diesen Punkt gestern Abend um 22.11 Uhr MESZ. Die Aussprache ist in der Tat etwas kniffelig: So heißt der sonnennächste Punkt der Bahn Perihel, weshalb es zunächst logisch erschiene, wenn es Ap-hel heißen würde. In der Tat scheint diese Aussprache in einigen deutschsprachigen Regionen auch gebräuchlicher zu sein. Allgemein sagt man aber wohl eher "A-feel", da im Griechischen hier der Konsonant phi verwendet würde, der dann wie ein "f" ausgesprochen wird. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.