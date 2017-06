Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Aufgaben hatten die Space Shuttle im All? In die US-amerikanischen Raumfähren setzte man bei der NASA zunächst große Hoffnungen: Das System mit einem großen Laderaum, das wie eine Rakete starten und wie ein Flugzeug wieder landen konnte, galt als die Zukunftstechnologie in der bemannten Raumfahrt. So waren ursprünglich auch Satellitenstarts mit den Raumfähren geplant und wurden anfangs auch durchgeführt. Die Shuttle erwiesen sich dann aber im Betrieb als sehr viel teurer als gedacht. Zwei schwere Katastrophen und die anschließend als notwendig angesehenen noch höheren Sicherheitsanforderungen machten das System dann noch unwirtschaftlicher. So wurden die Raumfähren zuletzt hauptsächlich zum Bau und zur Versorgung der Internationalen Raumstation ISS eingesetzt und auch zu Wartungsmissionen des Weltraumteleskops Hubble, die mit herkömmlichen Raumkapseln nicht möglich gewesen wären. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.