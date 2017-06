Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Von welchem Stern könnte unsere Sonne irgendwann einen Planeten klauen oder umgekehrt? Bislang ist den Astronomen kein anderer Stern bekannt, der unserem Planetensystem so nahe kommt, dass er hier Planeten "klauen" könnte (was übrigens auch gar nicht so einfach ist, wie es sich anhört) - zum Glück: Wäre dies nämlich der Fall, dürfte dieser Stern für einige Turbulenzen auch im inneren Sonnensystem sorgen. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass es in Zukunft trotzdem etwas turbulenter werden wird: Immer fliegen nämlich andere Sterne am Sonnensystem vorbei und durchqueren auch zuweilen die äußere Oortsche Wolke. So hat beispielsweise ein kleiner Zwergstern, der den Spitznamen "Scholz' Stern" bekommen hat, vor etwa 70.000 Jahren die Sonne in einem Abstand von nur 0,8 Lichtjahren passiert. Momentan ist der Zwergstern rund 20 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Hinweis: In einer ersten Version dieser Antwort hatten wir geschrieben, dass Scholz' Stern das Sonnensystem in 70.000 Jahren passieren wird. Entschuldigung für diesen Fehler und danke an alle Leser, die uns darauf hingewiesen haben.



Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.