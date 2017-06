Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre es vernünftig, Treibstoff und Nahrung für eine Marsmission vorauszuschicken? Das kommt ganz auf das Profil der geplanten Mission an. Wenn die Astronauten beispielsweise gleich mehrere Monate oder gar Jahre (bis es wieder eine günstige Konstellation von Erde und Mars gibt) auf dem Roten Planeten bleiben sollen, wäre es sicherlich sinnvoll, gewisse Ausrüstungsgegenstände schon quasi betriebsbereit auf dem Mars zu haben, bevor die eigentliche Mannschaft dort ankommt. So könnte man beispielsweise Wohnmodule, Marsfahrzeuge oder auch Einrichtungen zur Gewinnung bestimmter Rohstoffe vorher zum Mars schicken und aus der Ferne aktivieren, so dass die Marsforscher bei Ankunft eine halbwegs lebensfreundliche Umgebung vorfinden. Ob sich dieser Aufwand aber lohnt oder es einfacher und kostengünstiger ist, den Proviant mitzunehmen, hängt entscheidend vom Profil einer Mission ab. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.