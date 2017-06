Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Würde man ein Mars-Raumschiff im Erdorbit zusammenbauen? Zusammenbauen ist vielleicht der falsche Begriff: Ein Raumschiff, mit dem Astronauten zu einer mehrmonatigen Reise zum Mars aufbrechen, dürfte aber aus mehreren Modulen bestehen, die nicht alle gleichzeitig gestartet werden können. So könnte man etwa zunächst ein Service-Modul mit Treibstoff und Lebenserhaltungssystemen in eine Erdumlaufbahn bringen, dann vielleicht noch ein Wohnmodul und schließlich noch ein Kommandomodul. Zusammengekoppelt würden diese dann, wie eine kleine Raumstation, in Richtung Mars aufbrechen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.