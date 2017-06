Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Dauert ein Tag auf Merkur tatsächlich 4222,6 Stunden? Ja, ein Tag auf dem sonnennächsten Planeten dauert tatsächlich so lange: An einem bestimmten Ort auf der Oberfläche des Merkur vergehen von einem Sonnenaufgang zum nächsten knapp 176 Erdtage, was der genannten Stundenzahl entspricht. Der Grund dafür ist die besondere Rotation des Planeten: Während er zwei Mal die Sonne umkreist, rotiert er genau drei Mal um die eigene Achse. Auf einen entfernten Stern bezogen dreht sich Merkur alle rund 58 Tage einmal um sich selbst, bezieht man sich aber auf die Sonne und betrachtet die Zeit von einem Sonnenaufgang zum nächsten, ergeben sich durch diese Konstellation 176 Erdtage. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.