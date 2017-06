Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist der Unterschied zwischen einer aktiven Galaxie und einem Quasar? Ein Quasar ist ein aktiver Galaxienkern, also der Zentralbereich einer aktiven Galaxie. Nicht jede aktive Galaxie muss uns aber als Quasar erscheinen. Bei aktiven Galaxien handelt es sich um Systeme, deren zentrales Schwarzes Loch gerade mit einer sehr hohen Rate Material verschlingt. Den Zentralbereich bezeichnet man als aktiven Galaxienkern. Da sich das Material vor dem Verschwinden im Schwarzen Loch auf hohe Temperaturen aufheizt, leuchtet der Zentralbereich solcher Galaxien sehr hell. Was genau man nun davon sieht, hängt aber unter anderem auch vom Blickwinkel ab, unter dem man auf das System von der Erde aus schaut. Bei Quasaren handelt es sich in der Regel um weit entfernte aktive Galaxienkerne, bei denen man oft nur das helle Zentrum, nicht aber die umgebende Galaxie erkennen kann. Sie erscheinen also wie ein Stern, quasi-stellar, woher sie auch ursprünglich ihren Namen erhielten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.