Wie schnell tritt der Tod ein, wenn ein Mensch ungeschützt im Weltall wäre? Das dürfte wohl so ein bis zwei Minuten dauern, doch ohnmächtig würde man schon nach nur etwa 15 Sekunden werden, dann wird das Gehirn nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Da es im Weltraum keinen äußeren Druck gibt, würde nämlich alle Luft entweichen. Auch das Anhalten der Luft würde nicht funktionieren, da sich die Luft in der Lunge ausdehnen und das Gewebe beschädigen würde. Auch der Körper würde sich aufblähen, etwa auf das Doppelte - er würde allerdings nicht platzen. Flüssigkeiten an der Körperoberfläche, etwa in den Augen oder im Mund, würden verdampfen. Man geht davon aus, dass wenn ein ungeschützter Körper innerhalb von ein bis zwei Minuten gerettet und sofort fachmännisch versorgt würde, der Mensch eventuell noch gerettet werden könnte. Welche bleibenden Schäden er aber durch die beschriebenen Effekte dann zurückbehält, dürfte von den genaueren Umständen und wohl auch vom ursprünglichen Gesundheitszustand abhängen.