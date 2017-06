Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es Monde, die um Monde kreisen oder ist das nicht möglich? Grundsätzlich könnte es Monde von Monden geben, entdeckt hat man einen solchen Mond eines Mondes aber bislang noch nicht, was wohl auch daran liegt, dass diese Konfiguration meist recht kurzlebig sein dürfte. Grundbedingung für einen halbwegs stabilen Orbit wäre, dass sich der Mond des Mondes innerhalb der sogenannten Hill-Sphäre des primären Mondes befindet. Die Hill-Sphäre beschreibt die Region um einen Körper, in der dessen Gravitationskraft wichtiger ist, als die eines anderen, massereichen Objekts, den er umkreist. Die Hill-Sphäre der Erde hat beispielsweise einen Radius von rund 1,5 Millionen Kilometern, so dass sich unser Mond weit innerhalb dieser Sphäre befindet. Der Hill-Radius unseres Mondes ist allerdings nur rund 60.000 Kilometer groß. Ein Mond unseres Mondes müsste sich also für eine stabile Bahn deutlich innerhalb dieses Bereichs befinden. Allerdings wäre dieser Mond des Mondes dann auch von Gezeitenkräften betroffen, wodurch sich sein Orbit allmählich verringern und er schließlich auf den Mond stürzen würde. Dies gilt auch für andere Monde von Monden, solange sich diese in einer gebundenen Rotation um ihren Planeten bewegen. Die Wahrscheinlichkeit, Monde von Monden aufzuspüren dürfte damit sehr gering sein. Am größten ist sie noch für sehr massereiche Monde, da dort die Hill-Sphäre vergleichsweise groß ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.